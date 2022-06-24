اخبار دوليه – الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬جوع‭ ‬عالمية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬مقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬الصراع‭ ‬الروسي‭ ‬الأوكراني‭ ‬لأشهر‭ ‬بعد،‭ ‬وسط‭ ‬أزمة‭ ‬غذاء‭ ‬بدأت‭ ‬تلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬محاصيل‭ ‬قمحها‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا،‭ ‬حذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مجدداً‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬جوع‭ ‬مقبلة‭.‬

ونبه‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬قمة‭ ‬جمعت‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يواجه‭ ‬“كارثة‭ ‬بسبب‭ ‬النقص‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬الغذاء”

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬النزاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬الروسي‭ ‬فاقم‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وجائحة‭ ‬كورونا‭ ‬وعدم‭ ‬المساواة‭ ‬ليسبب‭ ‬أزمة‭ ‬جوع‭ ‬عالمية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬تؤثر‭ ‬بالفعل‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أضاف‭ ‬قائلا،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬مصورة‭ ‬وجهها‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬عشرات‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬والنامية‭ ‬المجتمعين‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬“هناك‭ ‬خطر‭ ‬حقيقي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬مجاعات‭ ‬متعددة‭ ‬عام‭ ‬2022‭..‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬أسوأ”،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬أسوشييتد‭ ‬برس‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“مشكلات‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬نقصاً‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬العالمي‭ ‬العام‭ ‬المقبل”،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬بلده‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬مأمن‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة”

إلا‭ ‬أن‭ ‬غوتيريش‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬مفاوضي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يمكن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬تصدير‭ ‬محاصيلها،‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬ويسمح‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬لروسيا‭ ‬بجلب‭ ‬الأغذية‭ ‬والأسمدة‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬دون‭ ‬قيود‭.‬

‮«‬واهية‭ ‬تماماً‮»‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬دحضت‭ ‬مضيفة‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك،‭ ‬ادعاءات‭ ‬موسكو‭ ‬بأن‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭ ‬جراء‭ ‬النزاع‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأزمة،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الادعاءات‭ ‬واهية‭ ‬تماماً‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬صدرت‭ ‬الكمية‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬القمح‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬ويونيو‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الشهرين‭ ‬ذاتهما‭ ‬من‭ ‬2021‭.‬

ومنذ‭ ‬انطلاق‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬بدأت‭ ‬أسعار‭ ‬القمح‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬ترتفع،‭ ‬وتفاقمت‭ ‬مع‭ ‬سيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬وحصار‭ ‬الموانئ‭ ‬الأوكرانية‭ ‬المطلة‭ ‬عليه‭.‬

فيما‭ ‬اتهمت‭ ‬موسكو‭ ‬الغرب‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأزمة‭ ‬عبر‭ ‬فرضها‭ ‬عقوبات‭ ‬قاسية‭ ‬عليها‭ ‬قيدت‭ ‬صادراتها‭ ‬الغذائية،‭ ‬كما‭ ‬وجهت‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬كييف،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬زرعت‭ ‬الطرق‭ ‬البحرية‭ ‬بالألغام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عرقلة‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية،‭ ‬وجمدت‭ ‬بالتالي‭ ‬سلسلة‭ ‬الإمدادات‭ ‬البحرية‭.‬

واليوم‭ ‬أيضا‭ ‬كرر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬نفس‭ ‬الاتهامات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استعداد‭ ‬قواته‭ ‬لفتح‭ ‬الممرات‭ ‬البحرية،‭ ‬داعياً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬الألغام‭ ‬البحرية‭.‬