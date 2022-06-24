اخبار دوليه – تويوتا‭ ‬تسحب‭ ‬سياراتها‭ ‬الكهربائية‭ ‬إثر‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬الإطارات

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار دوليه – بوتين‭: ‬مستعدون‭ ‬لتزويد‭ ‬العالم‭ ‬بـ50‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬والغرب‭ ‬يهول‭ ‬الوضع‭ ‬حول‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية

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