36 وظيفة تعليمية لحملة الماجستير والدكتوراه بجامعة نجران

أعلنت جامعة نجران رغبتها في شغل 36 وظيفية تعليمية بمسمى مدرس "معلم ممارس" في تخصص اللغة الإنجليزية لحملة درجتي الماجستير والدكتوراه مشغولة بمتعاقدين غير سعوديين، وترغب في شغلها بكفاءات وطنية، عن طريق الإحلال، مؤهلة علميًا وعمليًا، حيث يبدأ التقديم عليها من يوم الأحد المقبل، وحتى الـ6 من ذي الحجة، عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط .

واشترطت الجامعة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلًا على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل، إضافةً إلى اجتياز المقابلة والاختبارات المعدة من الكلية والشروط الخاصة للكلية، ولم يسبق إنهاء خدمته لأسباب تأديبية أو أُبعد عن التدريس لأحد الأسباب الموجبة للإبعاد الواردة.

ودعت الجامعة المتقدمين لإرفاق صورة الهوية الوطنية سارية المفعول، وصورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي ومعتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، والتأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي ونظام الدراسة، مع العلم بأنه سيتم استبعاد أي طلبات غير مستوفية للشروط.