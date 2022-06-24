اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الفرنسي

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك ردا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه إليه بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية، وأعرب فخامة الرئيس الفرنسي في البرقية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مشاعر سموه النبيلة، مشيداً فخامته بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الجمهورية الفرنسية ومملكة البحرين، مؤكداً حرص فخامته على تطوير وتعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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