شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «الصناعة بالشورى» تناقش تحسين التوسع الجغرافي للمصانع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الصناعة والتعدين والحلول المطروحة لمعالجته

عقدت لجنة الطاقة والصناعة في مجلس الشورى، اجتماعًا - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المحالة لها من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات، والرفع بها للمجلس في الفترة المقبلة.

وضمن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1442 / 1443 هـ، وما ورد في مضامينه المتعلقة بأداء الوزارة خلال عام التقرير.

وبحث الاجتماع مؤشرات الأداء لمبادرات الوزارة والمستهدفات والمتحقق منها، الواردة في تقرير الوزارة، والتحديات التي تواجهها في قطاع الصناعة والتعدين والحلول المطروحة لمعالجتها، ومدى إمكانية الاستفادة من الثروة المعدنية وتشجيع الاستثمارات وتذليل العقبات في ذلك المجال، وتحسين التوسع الجغرافي للمصانع في المملكة.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع إمدادات الطاقة، الذي يهدف إلى تخصيص الطاقة لمستهلكيها في العديد من المجالات المختلفة.

يذكر أن لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى، إحدى لجان مجلس الشورى المتخصصة، وتدرس حسب اختصاصها التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الطاقة والصناعة بشكل عام.