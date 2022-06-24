اخبار الخليج – أمانة العاصمة تنظم ورشة زراعية مع جمعية أمور المعاقين لترسيخ مبادئ ثقافة التشجير

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار مواصلة جهود تعزيز أهداف المبادرة الوطنية للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء نظمت أمانة العاصمة ورشة تدريبية لتعزيز السلوكيات الصديقة للبيئة والمحفزة على الزراعة مع الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم في مشتل حديقة السلمانية.

وأشار مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد سعد السَهلي الى دور هذه الورش التدريبية في تحفيز النشئ على المشاركة في الزراعة ونشر ثقافة التشجير للإهتمام بغرس الاشجار لما تمثله من أهمية صحية وبيئية وترسيخ مبادئ التربية البيئية في نفوس الصغار الى جانب تشجيع المواطنين والمقيمين للحفاظ على المزروعات والمبادرة في تبني الزراعة المنزلية التي تعزز التنمية الزراعية.

وأكد م. السَهلي على حرص أمانة العاصمة لتنظيم حملات التوعية لأفراد المجتمع من منطلق أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق رؤيتها في المجال الزراعي والبيئي كنوع من المبادرات التي تصب في تحقيق إستراتيجية التخضير والتجميل وزيادة الرقعة الخضراء.

وتضمنت الورشة التدريبية التي شارك بها الأطفال وأولياء امورهم من الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وقسم الحدائق والمنتزهات بأمانة العاصمة على الاستماع لمحاضرة مبسطة وورشة تطبيقية ومسابقات تفاعلية تتعلق بالتشجير وأساليب الزراعة المنزلية وأثرهما على البيئة.

ويقع مشتل حديقة السلمانية على مساحة ألف متر مربع حيث يشكل مخزون زراعي يستفاد منه في تكثيف المزروعات لنمية الموارد الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والتركيز على التنوع الحيوي للأشجار والزهور المختلفة التي تتلائم مع البيئة المحلية ليخدم التوجه في توسيع مساحة الرقعة الخضراء بالشوارع والتقاطعات والحدائق والمنتزهات بجميع المناطق، بالإضافة إلى جعله منصة ثقافية للمجتمع لعرض انواع ومواصفات النباتات وأساليب الزراعة الخاصة بكل نوع.