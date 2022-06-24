اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الفرنسي

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك ردا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إليه بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية.

و أعرب فخامة الرئيس الفرنسي في البرقية عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته النبيلة، مشيداً فخامته بمستوى عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الجمهورية الفرنسية ومملكة البحرين، مؤكداً حرص فخامته على تطوير وتعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات ، متمنياً لجلالة الملك المعظم موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.