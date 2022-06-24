اخبار دوليه – مجلس الصحة الخليجي يحصد جائزة الدراما الكوميدية بـ «سلامتك»

محمد بن مسعود - الدمام - حصد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون خلال مشاركته في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ15 بمملكة البحرين، على جائزة الدراما الكوميدية ضمن مسابقة الإنتاج التلفزيوني للقطاع الخاص، وذلك عن حلقة ( كيف تتصرف وتسعف من حولك) للبرنامج الشهير «سلامتك».

الجدير بالذكر أن برنامج «سلامتك» من أهم رسائل مجلس الصحة الخليجي للنهوض والارتقاء بمستوى التوعية بالقطاع الصحي في دول الأعضاء من خلال تقديم المبادرات البناءة، التي اشتملت على برنامج إذاعي تلفزيوني أنتج في عام 1980م ، حيث عرض آنذاك على الكثير من الشاشات التلفزيونية الخليجية والعربية.

كما يقدم «سلامتك» رسائل توعوي بنكهة وروح خليجية يتخللها نصائح وإرشادات صحية تتماشى مع توجهات ومعايير المنظمات الدولية في تحقيق الصحة والسلامة في قالب توعوي عفوي يحاكي الأصحاء على وجه الخصوص وأفراد المجتمع بشكل عام.

ويهدف برنامج سلامتك إلى زيادة وعي المجتمع حول كيفية الوقاية الصحية والتصرف أثناء وقوع الخطر، إلى جانب إرشاد المجتمع للطرق الصحية للمحافظة على الصحة الجسدية والعقلية والاجتماعية من الأمراض والأخطار مع مراعاة ظروف البيئة والأعراف والتقاليد الاجتماعية والتعاليم الإسلامية، بالإضافة إلى أن البرنامج يسعى إلى تعزيز دور وزارات الصحة الخليجية في التنمية الصحية المستدامة.