جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد النبوي وسط جهود تنظيمية متكاملة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أدى جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة في المسجد النبوي وسط خدمات متكاملة هيأتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، والجهات الأمنية والصحية والتطوعية في رحاب المسجد وفي الساحات، وعبر الطرق المؤدي للمنطقة المركزية وصولاً للمسجد النبوي.
ورصدت عدسة “واس” مشاهد توافد المصلين مبكراً إلى المسجد النبوي لأداء صلاة الجمعة، حيث جرى تهيئة جميع الخدمات سقيا زمزم ونقاط الشرب، وتشغيل المظلات الكهربائية في الساحات، وفرشها بالسجاد لاستيعاب أكبر عدد من المصلين، وتشغيل المراوح الكهربائية التي تبث الهواء الممزوج برذاذ الماء البارد آلياً لتلطيف الأجواء الحارة أثناء وجود المصلين خلال وقت الصلاة، لتوفير درجة حرارة معتدلة نسبياً في أرجاء ساحات المسجد النبوي ضمن الخطة التشغيلية لوكالة شؤون المسجد النبوي لموسم الحج هذا العام.
ورافق وصول المصلين إلى المسجد النبوي وخروجهم بعد الصلاة جهود تنظيمية تبذلها الكوادر الإشرافية الميدانية لتسهيل دخول المصلين عبر الممرات المخصصة، ومنع الجلوس في الممرات وكل ما يعيق حركة المصلين، لضمان انسيابية حركة الحشود والدخول والخروج عبر الأبواب، َوتحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من الحجاج والزوار وتمكينهم من أداء العبادات بيسر وراحة.
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