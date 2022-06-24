محمد بن مسعود - الدمام - شارك معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين غير المقيم في أمستردام في الأمسية السنوية التي أقامها صاحب الجلالة الملك ويليم ألكسندر ملك مملكة هولندا الصديقة لأعضاء السلك الدبلوماسي في القصر الملكي بالعاصمة، بحضور ملكة هولندا وكبار المسؤولين.
وفي مستهل الحفل، ألقى صاحب الجلالة ملك مملكة هولندا كلمة ترحيبية، أعرب فيها جلالته عن سعادته بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا ما بعد جائحة فيروس كورونا، مثمنًا جهود العاملين في المجال الدبلوماسي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي نتجت عنها، وحرصهم على إيجاد حلول دبلوماسية وأرضية مشتركة في ظل الأزمات، وغيرها من المساعي التي تحظى بدعم مملكة هولندا وتقديرها.
وخلال الأمسية السنوية، تبادل معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة الأحاديث الودية مع أصحاب المعالي والسعادة السفراء المعتمدين لدى مملكة هولندا، وكبار المسؤولين في الحكومة، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع دولهم الشقيقة والصديقة، بما يدعم المصالح المشتركة في ترسيخ الأمن والسلام والتنمية المستدامة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، متمنيًا لمملكة هولندا الصديقة دوام التقدم والازدهار، وأن يعم السلام والرخاء جميع أنحاء العالم.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية موزمبيق بذكرى الاستقلال
- اخبار الخليج - جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بذكرى اليوم الوطني
- اخبار الخليج - وزيرة الصحة تجتمع مع وزير الصحة السعودي وتثمن أوجه التعاون في القطاع الصحي بين المملكتين الشقيقتين
- العثور على مفقود ابن سعيد بالحدود الشمالية متوفيًا
- 3 مدن في المملكة تسجل 45 مئوية كأعلى درجة حرارة اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين غير المقيم في أمستردام يشارك في الأمسية السنوية التي أقامها جلالة ملك هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.