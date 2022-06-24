اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين غير المقيم في أمستردام يشارك في الأمسية السنوية التي أقامها جلالة ملك هولندا

محمد بن مسعود - الدمام - شارك‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬غير‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬أمستردام‭ ‬في‭ ‬الأمسية‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬ويليم‭ ‬ألكسندر‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬هولندا‭ ‬الصديقة‭ ‬لأعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭ ‬بالعاصمة،‭ ‬بحضور‭ ‬ملكة‭ ‬هولندا‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الحفل،‭ ‬ألقى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬هولندا‭ ‬كلمة‭ ‬ترحيبية،‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بعودة‭ ‬الحياة‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬تدريجيًا‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬مثمنًا‭ ‬جهود‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬التي‭ ‬نتجت‭ ‬عنها،‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬دبلوماسية‭ ‬وأرضية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمات،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المساعي‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬مملكة‭ ‬هولندا‭ ‬وتقديرها‭.‬

وخلال‭ ‬الأمسية‭ ‬السنوية،‭ ‬تبادل‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأحاديث‭ ‬الودية‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬السفراء‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬هولندا،‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬دولهم‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الراهنة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬هولندا‭ ‬الصديقة‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬وأن‭ ‬يعم‭ ‬السلام‭ ‬والرخاء‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬