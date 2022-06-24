اخبار الخليج – وزيرة الصحة تجتمع مع وزير الصحة السعودي وتثمن أوجه التعاون في القطاع الصحي بين المملكتين الشقيقتين

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصعد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظهما‭ ‬الله،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬سعادة‭ ‬الوزيرة‭ ‬مع‭ ‬معالي‭ ‬الأستاذ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الجلاجل‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ *‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركة‭ ‬سعادتها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬السادس‭ ‬للجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لسلامة‭ ‬الأغذية،‭ ‬حيث‭ ‬تمّ‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الموضوعات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأمراض‭ ‬المستجدة‭ ‬والأمراض‭ ‬غير‭ ‬السارية‭ ‬وأمراض‭ ‬الدم‭ ‬الوراثية‭ ‬وأوجه‭ ‬العلاج‭ ‬المتقدمة‭ ‬ومشروع‭ ‬الجينوم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬الصحية‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬والنظم‭ ‬الصحية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬زيارة‭ ‬“مستشفى‭ ‬صحة‭ ‬الافتراضي”‭ ‬والمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للقيادة‭ ‬والتحكم‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تحول‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬حيث‭ ‬أشادت‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬بالجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الطب‭ ‬الافتراضي،‭ ‬وتطويع‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬معالي‭ ‬الأستاذ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الجلاجل‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لسعادة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينها‭ ‬وزيرةً‭ ‬للصحة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لسعادتها‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مهاما،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬بمستوى‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

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