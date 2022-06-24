العثور على مفقود ابن سعيد بالحدود الشمالية متوفيًا

أعلن فريق «إنجاد» للبحث والإنقاذ، اليوم الجمعة، عن العثور على مفقود قرية ابن سعيد بالحدود الشمالية متوفيًا.

وذكر فريق إنجاد –عبر تويتر- : «إنا لله وإنا إليه راجعون.. تم العثور على مفقود ابن سعيد من قبل فارسي الفريق بدر خميس العنزي، أحمد الأسود الهزيمي متوفى، غفر الله له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان».

وكان الفريق البحثي قال في وقت سابق، إنه تلقى بلاغًا عن شخص مفقود مترجلٍ في قرية ابن سعيد التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.