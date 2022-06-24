3 مدن في المملكة تسجل 45 مئوية كأعلى درجة حرارة اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدن حفر الباطن والخرج ووادي الدواسر أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: حفر الباطن والخرج ووادي الدواسر 45 درجة مئوية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وبريدة والأحساء 44، والمجمعة ورفحا 43، والدوادمي وشرورة 42 مئوية.

والدمام وحائل وبيشة والعلا 41، وعرعر ونجران وينبع 40، وسكاكا 39، وتبوك 38، وجدة وجازان والطائف 37، وأبها 32، والباحة 31 مئوية.

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أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: أبها 19 درجة مئوية، والباحة والقريات 21، وطريف 22، وعرعر 23، وتبوك وسكاكا 24، وحائل 25، وينبع 26، ونجران والعلا والطائف 27، وجدة وبريدة والأحساء 28، والرياض والدمام وحفر الباطن 29، ومكة المكرمة وجازان 30، والمدينة المنورة 31 مئوية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأضاف مركز الأرصاد، أنه يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.