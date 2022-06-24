قرابة 15 مليون شخص حصلوا على الجرعة الثالثة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت أرقام وزارة الصحة عن حصول قرابة 15 مليون شخص على الجرعة الثالثة المعززة بنسبة تقترب من 42 % من إجمالي سكان المملكة.

وبحسب موقع إحصاءات كورونا فقد بلغ إجمالي الجرعات 66,700,629 جرعة حيث حصل على الجرعة الأولى 26,713,922 شخصًا بنسبة تحصين 75% ، فيما حصل 25,082,132 شخصًا على الجرعة الثانية بنسبة 70%، بينما بلغ عدد من حصلوا على الجرعة الثالثة 14,904,575 شخصًا بنسبة 41.8%.

مـدة الجرعة الثالثة

أيضا مددت الوزارة مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة (ثمانيـة) أشـهر بـدلاً مـن (ثلاثة) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة بحســب مـا تظهـر حالتهـم الصحية في تطبيق (توكلنـا).

وأكدت الداخلية أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ويشمل ذلك أخذ الجرعات التنشيطية المعتمدة من اللقاح، كما أوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي.