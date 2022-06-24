الصحة : تسجيل 927 حالة كورونا جديدة و3 وفيات

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (927) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1004) حالات، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,198) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (790,223) حالة، تعافى منهم (771,078) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (9,947) حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (149) حالة.
رفع إجراءات مكافحة كورونا
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة “وقايـة”، أو المنشـآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط لـبس الكمامـة للـدخول إليهـا، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.
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