محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سيصل إلى طهران مساء اليوم الجمعة لإجراء محادثات.
وذكر المتحدث سعيد خطيب زاده “ستكون العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن آخر المستجدات المتعلقة برفع العقوبات مطروحة للنقاش خلال الزيارة التي تأتي في إطار المشاورات الجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي”.
وبدا التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية وشيكا في مارس آذار لكن المحادثات تعثرت جزئيا بسبب الخلاف حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – الخارجية الإيرانية: مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يزور طهران مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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