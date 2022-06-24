اخبار دوليه – الخارجية الإيرانية: مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يزور طهران مساء اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إن‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭.‬

وذكر‭ ‬المتحدث‭ ‬سعيد‭ ‬خطيب‭ ‬زاده‭ ‬“ستكون‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والقضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬برفع‭ ‬العقوبات‭ ‬مطروحة‭ ‬للنقاش‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المشاورات‭ ‬الجارية‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي”‭.‬

وبدا‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬لعام‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬العالمية‭ ‬وشيكا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬لكن‭ ‬المحادثات‭ ‬تعثرت‭ ‬جزئيا‭ ‬بسبب‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سترفع‭ ‬اسم‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬من‭ ‬قائمتها‭ ‬للمنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬الأجنبية‭.‬