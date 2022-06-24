جدري القرود.. «الصحة العالمية» تطلق نداء قبل قرار الحسم

محمد بن مسعود - الدمام - ولمواجهة هذا الخطر، جمعت منظمة الصحة العالمية خبراء دوليين، الخميس، لتحديد ما إذا كان الوضع يشكل «حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا» كما هي الحال بالنسبة لوباء كورونا.
وتتألف لجنة جدري القرود بالمنظمة من نحو 10 علماء. ورغم انتشار المرض في أفريقيا لسنوات، إلا أنه تسبب في ضجة دولية مع تفشيه الأخير في العديد من البلدان التي لم تشهده من قبل.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال الاجتماع إن «منظمة الصحة العالمية تطلب من جميع الدول الأعضاء تقاسم المعلومات معنا».
وأضاف: «مع أوبئة أخرى رأينا في بعض الأحيان عواقب قلة شفافية الدول وعدم تقاسم المعلومات»، حين اتهمت الصين في بداية جائحة كورونا بأنها لم تعتمد الشفافية.
ومنذ مايو، تم الكشف عن زيادة غير عادية في حالات الإصابة بجدري القرود، وذلك خارج بلدان غرب ووسط إفريقيا، حيث ينتشر الفيروس عادة، وباتت المنطقة الأوروبية بؤرة للمرض.
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