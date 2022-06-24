اخبار دوليه – أوكرانيا تصدر أوامر لقواتها بالانسحاب من سيفيرودونيتسك

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬أعلن‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬لوهانسك‭ ‬سيرهي‭ ‬هايداي،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬صدور‭ ‬أوامر‭ ‬بسحب‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬سيفيرودونيتسك‭ ‬المحاصرة‭ ‬بإقليم‭ ‬دونباس‭ ‬شرقي‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وتشهد‭ ‬سيفيرودونيتسك‭ ‬قتالا‭ ‬عنيفا‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬والقوات‭ ‬الروسية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الموالين‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬آخر‭ ‬مدينة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لوهانسك‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬جزئيا‭.‬

ويعني‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬سيفيرودونيتسك‭ ‬أن‭ ‬إقليم‭ ‬دونباس‭ ‬قد‭ ‬أصبح‭ ‬يخضع‭ ‬بكامله‭ ‬لسيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الروسية،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬هدفا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭. ‬