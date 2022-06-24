محمد بن مسعود - الدمام - أعلن حاكم منطقة لوهانسك سيرهي هايداي، اليوم الجمعة، صدور أوامر بسحب القوات الأوكرانية من مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا.
وتشهد سيفيرودونيتسك قتالا عنيفا منذ أسابيع بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية المدعومة من الانفصاليين الموالين لها، حيث تعد هذه آخر مدينة رئيسية في منطقة لوهانسك لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية جزئيا.
ويعني الانسحاب من سيفيرودونيتسك أن إقليم دونباس قد أصبح يخضع بكامله لسيطرة القوات الروسية، وكان ذلك هدفا رئيسيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الحرب على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – أوكرانيا تصدر أوامر لقواتها بالانسحاب من سيفيرودونيتسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.