نتفليكس تسرح 300 موظف إضافي في أحدث جولة لخفض النفقات

محمد بن مسعود - الدمام - سرحت شركة خدمات البث المباشر عبر الإنترنت الأمريكية نتفليكس حوالي 300 موظف إضافي في إطار جهود الشركة لخفض النفقات مع تباطؤ نمو أعداد المشتركين لدى الشركة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عملية التسريح تشكل كل قطاعات الشركة، في حين سيكون العدد الأكبر من المتضررين في الولايات المتحدة. ويصل عدد الموظفين الذين تقرر تسريحهم الآن نحو ضعف العدد الذي أعلنت الشركة عن تسريحه في الشهر الماضي.
وقال متحدث باسم نتفليكس في بيان عبر البريد الإلكتروني «في حين نواصل الاستثمار بشدة في النشاط، أجرينا هذه التعديلات بحيث يكون نمو النفقات متوافقا مع تباطؤ نمو الإيرادات… نحن ممتنون جدا لكل ما قام به هؤلاء العاملون لصالح نتفليكس وسنعمل بجد من أجل دعمهم خلال هذه المرحلة الانتقالية الصعبة».
يذكر أن نتفليكس تعيد هيكلة عملياتها بعد خروج أكثر من 200 الف مشترك خلال الربع الأول من 2022، مما أدى إلى تغيير نموذج الإيرادات المعتمد على الاشتراكات. كما أدت هذه الصعوبات إلى تراجع سعر سهم الشركة وتدهور الروح المعنوية للعاملين فيها.
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