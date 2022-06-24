نتفليكس تسرح 300 موظف إضافي في أحدث جولة لخفض النفقات

محمد بن مسعود - الدمام - سرحت‭ ‬شركة‭ ‬خدمات‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬الأمريكية‭ ‬نتفليكس‭ ‬حوالي‭ ‬300‭ ‬موظف‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬لخفض‭ ‬النفقات‭ ‬مع‭ ‬تباطؤ‭ ‬نمو‭ ‬أعداد‭ ‬المشتركين‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭.‬

وأشارت‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التسريح‭ ‬تشكل‭ ‬كل‭ ‬قطاعات‭ ‬الشركة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيكون‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬المتضررين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬ويصل‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬الذين‭ ‬تقرر‭ ‬تسريحهم‭ ‬الآن‭ ‬نحو‭ ‬ضعف‭ ‬العدد‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬تسريحه‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬نتفليكس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬«في‭ ‬حين‭ ‬نواصل‭ ‬الاستثمار‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬النشاط،‭ ‬أجرينا‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬نمو‭ ‬النفقات‭ ‬متوافقا‭ ‬مع‭ ‬تباطؤ‭ ‬نمو‭ ‬الإيرادات‭… ‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬جدا‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬هؤلاء‭ ‬العاملون‭ ‬لصالح‭ ‬نتفليكس‭ ‬وسنعمل‭ ‬بجد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعمهم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬الصعبة».‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬نتفليكس‭ ‬تعيد‭ ‬هيكلة‭ ‬عملياتها‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬الف‭ ‬مشترك‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2022،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬نموذج‭ ‬الإيرادات‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬الاشتراكات‭. ‬كما‭ ‬أدت‭ ‬هذه‭ ‬الصعوبات‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬سعر‭ ‬سهم‭ ‬الشركة‭ ‬وتدهور‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬للعاملين‭ ‬فيها‭.‬