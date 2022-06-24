جامعة القصيم تفوز بجائزة البلاك بورد العالمية للتميز في قيادة التغيير للعام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

حصلت جامعة القصيم، ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، على جائزة البلاك بورد العالمية في “التميز في قيادة التغيير للعام ٢٠٢٢”، من مؤسسة البلاك بورد العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُمنح للمؤسسات التي طورت ممارساتها المرتبطة بالتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم بما يسهم في تحسين نتائج التعلم أو أداء الطلاب أو التقدم الأكاديمي، حيث تصنف هذه الجائزة كأعلى الجوائز العالمية في مجال التعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، للجامعات والمؤسسات التعليمية التي استخدمت حلول البلاك بورد في الابتكار التعليمي من خلال مبادرات غير تقليدية تساعد على تطوير البيئة التعليمية الجامعية بما يحقق نتائج قابلة للقياس على نطاق التعليم والتعلم الجامعي.

وقد جاء اختيار جامعة القصيم لنيل هذه الجائزة تقديرًا لما قامت به الجامعة من إسهامات لتطوير وتحديث آليات استخدام وتوظيف أدوات نظام التعلم الإلكتروني في تحسين العملية التعليمية وحل المعوقات المرتبطة بها من خلال حلول ابتكارية غير تقليدية قائمة على أدوات نظام البلاك بورد، بما ساهم في زيادة كفاءة التعلم وتطوير آليات تقديمه.

من جهته أوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور سعد بن مبارك الدوسري : تهدف هذه الجائزة إلى دعم الابتكار والتميز في مجتمع ممارسات التعلم الإلكتروني من خلال نظام (Blackboard) على مستوى العالم، وذلك من خلال دراسة ممارسات وتجارب كثير من الجامعات العالمية في الولايات المتحدة، وقارات أوروبا وأسيا وأفريقيا، واختيار وتكريم أفضل تلك التجارب خلال العام.

وأضاف “الدوسري” تمثلت أبرز إسهامات الجامعة التطويرية التي رُشحت من خلالها لنيل تلك الجائزة في توظيف نظام إدارة التعلم الإلكتروني في الدراسات العليا لتسهيل أساليب التواصل بين الأستاذ والباحث، واستخدام أدوات نظام إدارة التعلم في تنفيذ برامج الإرشاد الأكاديمي للطلاب، وكذلك إنشاء منصات إلكترونية عبر نظام البلاك بورد لتقديم وإدارة الأنشطة الطلابية المتنوعة سواء الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية أو الفنية أو الدينية، وغيرها من الأنشطة.

وبين انها نشطت الجامعة في توفير منصات مخصصة لتقديم الاختبارات الإلكترونية لجميع طلاب الكلية على نظام البلاك بورد، ودمج خدمات المكتبة الإلكترونية عليه لإتاحة خدمات المكتبة الإلكترونية لمنسوبي الجامعة على منصة البلاك بورد، وكذلك توفير منصات افتراضية لكليات الطب البشري على هيئة عيادات طبية تعليمية افتراضية مفتوحة لكل تخصص، إضافة إلى تخصيص منصات إلكترونية للتواصل التعليمي لكل كلية عبر نظام البلاك بورد، وتمكين الكليات من التواصل السريع والشامل مع جميع طلابها عبر هذا النظام.

وقال “الدوسري” قد عملت الجامعة على إتاحة منصات إلكترونية عبر تطبيقات وأدوات نظام البلاك بورد لعقد مناقشات خطة البحث العلمي “السيمنار”، ومناقشة الرسائل العلمية (الدكتوراه- الماجستير)، وتوظيف أدوات النظام في تنظيم الفعاليات التربوية المتنوعة “ندوات علمية، ملتقيات تعلمية، مؤتمرات علمية”، واستخدام تطبيقاته المتنوعة في تقديم البرامج والدورات التدريبية عن بعد، إضافة إلى إنشاء منصات إلكترونية لعقد اجتماعات اللجان والأقسام ومجالس الكليات، وتوظيف أدواته في تقديم خدمات الدعم الفني الحي المباشر للطلبة والأساتذة، وإتاحة تقنيات هذا النظام في خدمة المجتمع عبر تقديم جميع الخدمات التعليمية والتدريبية للمجتمع المحلي من خلال أدوات النظام، وتميز الجامعة بتجربتها الرائدة في تطوير وتدريس مقررات المستوى الكامل عبر نظام البلاك بورد.