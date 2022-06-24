لجنة عمداء كليات الطب تعقد اجتماعها الـ 52 بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
عقد أعضاء لجنة عمداء كليات الطب بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي أمس، اجتماعهم الـ 52 بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي.
وأوضح الدكتور العتيبي أن الاجتماع يأتي تجسيدا للتعاون المشترك بين الكليات مما يعزز جودة المخرج ورفع مستوى الخدمات من خلال تناول الأعضاء العديد من المحاور التي يتشاركون فيها.
من جانبه أكد عميد كلية الطب الدكتور بسام عواري أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات التي تخص التعليم والتعلم والأمور الأكاديمية الخاصة بكلية الطب في المملكة، مشيراً إلى مشاركة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
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