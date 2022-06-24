شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة تواصل في استقبال حجاج بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الرحلات التي تقل ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم إلى المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي لأداء مناسك حج هذا العام 1443هـ وسط خدمات ميدانية متنوعة تقدمها القطاعات الحكومية المعنية والأهلية بالحج بالمدينة المنورة لحجاج بيت الله الحرام زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذان يحرصان كل الحرص على أداء حجاج بيت الله الحرام نسكهم وشعائرهم وسط أجواء روحانية تسوده الأمن والأمان والطمأنينة .

وفي هذا السياق هيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جميع مرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل الخدمات فيها بدء بفتح الأبواب البالغ عددها 100 باب و36 سلماً كهربائياً وعادياً وكذلك الإشراف عليها ونظافة المسجد بجميع أنحائه وساحاته وتوفير السجاد وفرشه ونظافته وكذلك توفير ماء زمزم المبرد وتشغيل الإنارة والصوت والتكييف وجميع الخدمات فيه وتسخير كافة التقنيات والتطبيقات الذكية لتطوير منظومة الخدمات والأعمال المقدمة وتسهيل تنقّل الزوار عبر عربات الجولف والعربات المتنقلة وتقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية ليؤدي حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي فروضهم في جو من الخشوع والطمأنينة والراحة ، كما تكثف الوكالة خدماتها التنظيميةَ في إدارة الحشود البشرية في المسجد النبوي بشكل يومي لتسهيل حركة المصلين وضيوف الرحمن عند زيارتهم للمسجد النبوي خصوصاً في التفويج للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة وتقوم إدارة تنظيمِ الزيارة والتفويج التابعة للإدارة العامة للحشود بتجهيز المسارات المؤدية إلى الروضة الشريفة بهدف تنظيم دخول الزوار بسلاسة لأداء الزيارة والتأكد من تصاريح الدخول عند نقطة الفرز المؤدية إلى الروضة الشريفة من خلال أجهزة مخصصة لقراءة " الباركود " إلى جانب تجهيز وترتيبَ مواقع انتظار الزائرين قبيل دخولهم للروضة الشريفة والإشراف على تنظيم 650 زائرا داخل الروضة الشريفة خلال الفوج الواحد وترتيب آلية دخولهم وخروجهم .

من جانبها تنفذ المديرية العامة للجوازات خطتها السنوية خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام زوار المدينة المنورة بدعم جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بكوادر بشرية مدربة ومؤهلة وبأجهزة تقنية متطورة لتسهيل إجراءات الاستقبال والمغادرة وتسهم في إنهاء الإجراءات دون تأخير ، أما أمانة منطقة المدينة المنورة فقد أنهت جاهزيتها لتنفيذ خطة موسم حج هذا العام لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال كامل طاقاتها البشرية والآلية حيث جندت أكثر من 5500 موظف وعامل إضافة إلى ما يزيد عن 650 آلة ومعدة فضلاً عن مواصلة قطاعاتها الإدارية وبلدياتها الفرعية ومراكزها الخدمية لتقديم الخدمات المناطة بها وفق أعلى المعايير الخدمية التي تأتي انطلاقاً من حرص الحكومة الرشيدة لتوفير جميع الإمكانات وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن .

وتعمل الأمانة مع الجهات ذات العلاقة على تسخير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على النظافة العامة للمنطقة المركزية ومناطق التاريخ الإسلامي على مدار الساعة وتنظيم الأسواق وتشديد الرقابة فيها ورفع الجاهزية القصوى لمواجهة أي طارئ لا سمح الله وذلك بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة من خلال رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة لتنفيذ أعمال الرقابة على الأغذية والمطابخ المركزية ومطاعم الإعاشة والمخابز ومحال الحلويات والفنادق ، بالإضافة إلى متابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة .

من جهتها توفر صحة المدينة المنورة من خلال كوادرها الصحيين والفنيين والإداريين أفضل الإمكانيات والخدمات الطبية والفنية من مستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة المنورة لتقديمها للحجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي القادمين لأداء فريضة الحج ، بالإضافة إلى تنفيذ جولات رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حيث شملت الجولات 1260 زيارة للمستشفيات و3100 زيارة للمجمعات الطبية و3800 زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية و840 زيارة للمراكز الحكومية .

في حين سخرت إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة جميع قدراتها البشرية والآلية واتخاذ التدابير المناسبة لخدمة وحماية ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين وتوفير وسائل السلامة لهم من خلال جاهزية مراكزها ( طريق المدينة المنورة – مكة السريع والقصيم السريع وينبع وشجوى والعلا وطريق العلا – تبوك ومراكز الأكحل والحفيرة وحجاج البر والمنطقة المركزية وحجاج البحر ) إلى جانب تجهيز غرف العمليات الثابتة والمتنقلة وزيادة أعداد فرق الدفاع المدني وإعادة توزيعها ليتم تغطية مواقع الكثافة البشرية حول المسجد النبوي والمباني المكتظة بالسكان وكذلك تم تدعيم رجال السلامة الراجلة والراكبة بأعداد كبيرة من الآليات والدراجات والتجهيزات الشخصية إضافة إلى خدمة طيران الدفاع المدني التي تقوم بتغطية الطرق البرية المؤدية إلى منطقة المدينة المنورة ومراقبة الطرق السريعة ونقل المصابين في حال وقوع الحوادث التي تستدعي ذلك لا سمح الله .

ويقدم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الخدمات الصحية والعلاجية للحجاج من خلال تأمين الخدمات الصحية الطارئة داخل المدينة وعلى الطرق المؤدية منها وإليها وفي جميع أماكن وجود الحجاج طوال موسمي ما قبل وبعد الحج ونشر المراكز الإسعافية وسيارات الإسعاف في ساحات المسجد النبوي الشريف وعلى الطرق وفي أوقات الذروة حيث ينفذ خطة العمل موظفي الفرع من أطباء واختصاصيين وفنيي إسعاف وطوارئ وسائقين فضلاً عن المتطوعين الذين يعملون بالمسجد النبوي الشريف بقسميه الرجالي والنسائي والساحات المحيطة بالمسجد النبوي .

بدورها تقدم إدارة مرور المدينة المنورة أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام خاصة حول المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والساحات الملحقة به من خلال وجود القوى البشرية من ضباط وأفراد وآليات لاتخاذ كافة التدابير الأمنية والمرورية على حد سواء والعمل على الاستفادة القصوى من تلك الآليات ومواقع الزيارات مثل مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الميقات ومسجد الخندق والشهداء .