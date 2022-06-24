“المرور”: لا يمكن نقل لوحة المركبة بعد تحويلها للاستخدام كقطع غيار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت المديرية العامة للمرور ، أنه لا يمكن نقل اللوحة الخاصة بالمركبة بعد تحويل السيارة للاستخدام كقطع غيار.

وأوضحت “المرور” أنه يمكن لمن يرغب في تحويل سيارته للاستخدام كقطع غيار إحضار ما يثبت بيعها لمحلات التشليح، ثم مراجعة أقرب قسم رخص سير لتسليم اللوحات ورخصة السير.

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى إمكانية نقل لوحة مركبة كان يمتلكها بعد تحويلها إلى محلات التشليح.