اخبار الرياضه السعوديه الفيفا: الاتحاد السعودي خبير في تقنية حكم الفيديو «VAR».. التطوير لافت في تقنية الملاعب

محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن الاتحادات الخبيرة في تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وذلك بعد النجاح في تطبيق التقنية محلياً للموسم الثالث على التوالي.

ونوه الاتحاد الدولي في خطاب رسمي تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم بالجهود اللافتة في تطوير التقنية بالملاعب السعودية، معتبراً الاتحاد السعودي أحد أهم الاتحادات التي ساهمت في تطوير التقنية وتحقيق أهدافها في السنوات الماضية، موجهاً الشكر للاتحاد السعودي على التعاون المستمر الذي أثمر عن تحقيق ارتقاء جديد بتقنية «VAR».

يذكر أن الاتحاد السعودي دشن في فبراير الماضي المركز الموحّد لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري «يلو» للمحترفين، ليكون الاتحاد السعودي هو السابع عالمياً بعد الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الهولندي، الفرنسي والسويسري الذي يدشّن المركز الموحد لـ«VAR»، كما تم اعتماد استخدام التقنية رسمياً في دوري يلو للمحترفين اعتباراً من الدور الثاني من الموسم الرياضي المُنتهي.

وبلغ عدد حكام تقنية الفيديو السعوديين المعتمدين دولياً 51 حكماً بينهم 23 حكم ساحة و28 حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، عن شكره وتقديره لكافة العاملين بلجنة الحكام ودائرة التحكيم، معتبراً تصنيف اتحاد الكرة السعودي اتحاداً خبيراً بتقنية الفيديو على الصعيد الدولي، أحد مخرجات العمل والتخطيط ضمن إطار إستراتيجية كرة القدم السعودية.