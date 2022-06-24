أخضر الصالات يواجه نظيره العراقي في ربع نهائي كأس العرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

يلتقي اليوم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، بنظيره المنتخب العراقي، عند الساعه السابعة والنصف مساءً، في ربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السادسة للمنتخبات، وذلك على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وأدى أخضر الصالات حصته التدريبية في صالة اللياقة والحديد (GYM)، بمقر إقامة البعثة وإجراء تمارين استشفائية لجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة المنتخب الليبي السابقة، بالإضافة لاستخدام أجهزة الجري والسير .

وتأهل الأخضر إلى دور ربع النهائي بعد تصدره للمجموعة الثالثة التي تضم منتخبي فلسطين وليبيا.