جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري تقدم خدمات تطوعية لضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تقدم جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري خدمات تطوعية لحجاج بيت الله الحرام زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بموسم حج هذا العام 1443هـ ضمن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بأعمال الحج .

وتشرف الإدارة الرئيسية بالجمعية على تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المنفذة لموسم الحج التي بدأتها منتصف الشهر الحالي من أبرزها مشروع إفطار صائم في عشر ذي الحجة بتوزيع وجبات الإفطار للصائمين في المسجد النبوي الشريف للحجاج والزوار ومشروع الصدقة خلال شهر ذي الحجة مستهدفا الأشد احتياجاً لصالح الأسر المستفيدة بمنطقة المدينة المنورة وكذلك مشروع سُقيا الماء للمساجد والحجاج حيثُ يتم توزيع عبوات الماء على زوار المدينة المنورة بالمسجد النبوي الشريف والمساجد الاخرى داخل المنطقة ومشروع الأضاحي الذي يوزع على الأسر المستفيدة ومشروع تفريج الكرب ومشروع دعم الأسر بالسلال الغذائية ومشروع دعم الأوقاف السبعة الخاصة بالجمعية التي يعود ريعها للأسر المستفيدة .

وتحرص جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري ضمن جمعيات النفع العام التي تخدم بفروعها المنتشرة في محافظات منطقة المدينة المنورة وعددها 14 فرعاً ترعى أكثر من 16 ألف أسرة مستفيدة مسجلة في قاعدة بياناتها ، على تنفيذ البرامج والمشاريع المتوافقة مع خطتها الإستراتيجية وذلك لتقديم الخدمات والرعاية للأسر المستفيدة وإخراجها من الحالة الرعوية إلى الحالة التنموية من خلال الأهداف البيعية من ضمنها التسويق الإلكتروني والتسويق عبر المؤسسات المانحة .