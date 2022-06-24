اخبار دوليه – وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إغلاق صناعات بسبب نقص الغاز

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمجلة دير شبيجل إن بلاده ستتجه نحو نقص في احتياجاتها من الغاز إذا استمر انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوال، مضيفا أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي في الشتاء.

ووذكرت دير شبيجل اليوم الجمعة أن هابيك أشار إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانة للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز، محذرا من أنه لن يتسنى امتصاص جميع التداعيات.