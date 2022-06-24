اخبار دوليه – مقتل 4 في تحطم طائرة شحن عسكرية روسية

محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السلطات المحلية قولها إن طائرة شحن عسكرية من طراز إليوشن إيل 76 تحطمت واشتعلت فيها النيران أثناء هبوطها بالقرب من مدينة ريازان بغرب روسيا اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل أربعة من بين تسعة أشخاص كانوا على متنها.

وأضافت الوكالة أن الخمسة الآخرين أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الطائرة تعرضت لعطل في المحرك أثناء رحلة تدريبية. ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل عن مقتل أحد من أفراد الطاقم.