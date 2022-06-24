“الغذاء والدواء” تؤكد : معظم منتجات الجبن السائل بالأسواق لا تحتوي على مواد ضارة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن معظم منتجات الجبن السائل أو الجبن القابل للدهن لا تحتوي على مواد ضارة، كما أن المواد المُضافة فيها من المواد المسموح بها في الأغذية وبكميات محددة.
وأوضحت الهيئة، في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر، أن تلك المنتجات من الجبن تُصنع من خليط من منتجات ومكونات الحليب ولا يدخل ضمنها الجبن، والمواد المُضافة فيها مسموح بها في الأغذية بكميات محدودة.
وأشارت إلى أنه يمكن صناعتها من الزيوت النباتية لأنها أقل تكلفة، ولا تحتوي على مواد ضارة وسعراتها الحرارية عالية، مبينةً أنه يمكن للمستهلك معرفة نوع الجبن ومكوناته بقراءة المكتوب على العبوة خصوصاً قائمة المكونات.
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