تعليم ينبع يختتم مسابقة “الباحث التربوي” ويدشن المحفظة الإلكترونية للبحث الإجرائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أقامت ادارة تعليم ينبع ممثلة بمكتب شمال ينبع الحفل الختامي لمسابقة ” الباحث التربوي”وتدشين المحفظة الإلكترونية للبحث الإجرائي، وذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع / أديبة بنت حميدي الفايدي وعدد من رئيسات ومشرفات الأقسام والموجهات الطلابيات والمعلمات .

وأوضحت رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب تعليم شمال ينبع فاطمة البلوي، أن “مسابقة الباحث التربوي” هي برنامج متكامل لدعم الباحث التربوي في الميدان التعليمي لتقديم البحوث الإجرائية، من خلال نشر ثقافة البحوث الإجرائية في الميدان التعليمي وفق معايير محددة، وتقديمها للتحكيم ثم نشرها عبر المحفظة الإلكترونية، وذلك بالشراكة مع جامعة طيبة والتنسيق مع إدارة التخطيط والتطوير لتحكيم البحوث المشاركة .

وأشارت البلوي، إلى أن مكتب التعليم يسعى من خلال هذه الفعاليات التربوية إلى إكساب المتدربات المهارات الأساسية في مجال إعداد وتنفيذ البحوث الإجرائية كأسلوب من أساليب التعلم المهنية، كما يهدف إلى تفعيل مجتمعات التعلم المهنية ودعم التطوير والتنمية المهنية للمشرفة والمديرة والمعلمة والموجهة الطلابية، والمساعدة في إيجاد حلول لبعض المشاكل التعليمية ( الصفية -غير الصفية -السلوكية ) ورفع التحصيل العلمي للطلبة وتحسين نواتج التعلم.

وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركات والفائزات في المسابقة وتسليمهم دروع وشهادات الشكر، وتكريم فريق الباحث التربوي .