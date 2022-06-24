الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة, كما يطرا ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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