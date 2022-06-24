محمد بن مسعود - الدمام - شاهد زوجة أمير قطر تخطف الانظار في اول ظهور لها خلال اجتماع مع ملك وملكة اسبانيا!

نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، مساء الثلاثاء، صور الشيخة جواهر بنت حمد بن آل ثاني زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونشرت الوكالة أول صورة لزوجة أمير قطر جواهر بنت حمد بن آل ثاني أثناء لقائهم اليوم مع ملك أسبانيا الملك فيليبي والملكة الإسبانية ليتيزيا.

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وبحسب الوكالة القطرية، فإن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقد اجتماع مع الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، في قصر سارزويلا بالعاصمة مدريد، وناقش الاجتماع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

كما حضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا.

من هي جواهر بنت حمد بن سشحيم آل ثاني؟

الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، من مواليد (7 ديسمبر 1984 م) و هي زوجة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وابنه عمته وهي إبنه الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني و حفيدة وزير الخارجية القطري السابق سحيم بن حمد آل ثاني، وحفيدة أمير دولة قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني، تزوجت من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الثامن من يناير كانون الثاني عام 2005 ولديهما أربعة أبناء هم: الشيخة المياسة، الشيخ حمد، الشيخة عائشة و الشيخ جاسم.