روسيا تستخدم “قطار فولغا المدرع” عسكريّاً “فيديو”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نشرت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس لقطات مصورة لقطار مدرع خاص يتحرك في أوكرانيا. وأظهر الشريط المصور القطار المسمى “فولغا” يتحرك وعلى متنه قوات روسية تقوم بمهام استطلاع وإصلاح. تستخدم روسيا قطار “فولغا” في نقل التعزيزات والدعم الهندسي العسكري الروسي إلى جبهات القتال. يظهر في الفيديو سير القطار تحت غطاء من المروحيات والتجهيزات الكاملة لحمايته أثناء قيامه بمهامه. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تعزيز عربات القطار بطلاء مدرع ومنصات خاصة لوضع الأسلحة. أخبار قد تهمك

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