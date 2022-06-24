الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 194.23 نقطة، بما يعادل0.64 %, عند 30677.36 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 179.11 نقطة أو 1.62%, ليغلق عند 11232.19 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 35.84 نقطة أو 0.95%, ليغلق عند 3795.73 نقطة. أخبار قد تهمك

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