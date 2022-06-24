في إشارة لموجة خامسة.. المكسيك تسجل أكبر عدد يومي لإصابات كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة في المكسيك أن البلاد سجلت 16133 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الخميس، وهو أعلى عدد يومي للإصابات منذ أواخر فبراير.

ويقول خبراء إن الزيادة تشير إلى أن موجة جديدة لانتشار الفيروس تجتاح البلاد.

ولكن نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل قال في مؤتمر صحفي دوري يوم الثلاثاء “ما رصدناه خلال الأسابيع التسعة الماضية هو زيادة تدريجية في وتيرة الحالات”.

وأضاف في ذلك المؤتمر أن معظم الحالات مصابة بالسلالتين أوميكرون بي.إيه.4 وبي.إيه.5 اللتين تسببان أعراضا تشبه أعراض البرد.

وتابع “والأكثر تشجيعا من ذلك هو أن الوفيات أيضا تحت السيطرة”.

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وسجلت المكسيك في المتوسط 24 حالة وفاة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة.