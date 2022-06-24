لقاحات كورونا تنقذ حياة 20 مليون شخص خلال عام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ

كشفت تقديرات حديثة أنه تم إنقاذ حياة حوالي 20 مليون شخص حول العالم بفضل تلقيهم جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19 في العام الأول من برنامج اللقاح.

وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية أنه تم إعطاء أول جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 على الإطلاق خارج إطار التجارب السريرية في بريطانيا إلى الجدة ماجي كينان في 8 ديسمبر 2020.

وبدأ الخبراء في تقدير التأثير في العام الذي أعقب تلقيها اللقاح من خلال تقييم المعلومات عبر 185 دولة.

واستنتج الباحثون، بقيادة أكاديميين في إمبريال كوليدج لندن، أنه تم منع حدوث المزيد من حالات الوفاة في الدول الغنية، حيث تم إنقاذ ما يقدر بنحو 2ر12 مليون شخص في الدول ذات الدخل المرتفع والأعلى من المتوسط.

وتشير التقديرات إلى أن 66% على الأقل من سكان العالم قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

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ويشير البحث الجديد إلى أنه تم تجنب وفاة 8ر19 مليون شخص بشكل عام في العام الأول بعد إعطاء اللقاحات.

ويشير البحث، الذي نشرته مجلة ” لانسيت انفكشيوس ديزيز”، إلى أنه كان من الممكن منع 600 ألف حالة وفاة أخرى لو تم تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40 % من السكان في كل دولة بحلول نهاية العام 2021.