محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أفادت وسائل إعلام أفغانية محلية، اليوم الجمعة، بارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد منذ أيام، إلى 1500 قتيل. كما تحدثت عن تسجيل ألفي جريح على الأقل حتى الآن، كما نقلت شبكة «العربية». وتحدثت سلطات الإنقاذ عن صعوبة وصول فرق الإنقاذ والمساعدات إلى المناطق الوعرة. وتتواصل عمليات الإنقاذ لإخراج الضحايا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال، الذي ضرب بقوة 6.1 ريختر، وشعر به سكان أفغانستان وباكستان المجاورة. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال على بعد حوالي 44 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة خوست، عاصمة إقليم خوست شرقي أفغانستان، وبلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر؛ ما أدى إلى تدمير مئات المنازل، كما تسبب في وقوع انهيارات أرضية في بعض المناطق. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1500 قتيل و2000 جريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.