شاهد.. لاعب أبها منتقدًا رينارد: أنا أستاهل التواجد في المنتخب.. والباب ليس مفتوحاً للجميع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

انتقد لاعب ابها صالح العمري، طريقة اختيار اللاعبين للانضمام لصفوف المنتخب الوطني تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد، مؤكدًا أن الباب ليس مفتوحاً أمام الجميع.

وقال العمري في تصريحات بعد مواجهة فريقه أمام الفيحاء:” تعبنا وحنا نتكلم، نجتهد مهما كان اسم الفريق، اللاعب يكون أكبر همه ان يمثل منتخب بلاده”.

وأضاف:” دائما نسمع إن المنتخب للجميع لكن ماشفنا هالكلام، مر علينا كأس العرب وأنا أستاهل أكون في المنتخب فهذا حق مشروع لي، أتمنى ما نسمع إن المنتخب للجميع لأن هذا غير صحيح”.

وتابع:” عدم تواجدي في صفوف المنتخب ليس بسبب شعار النادي، كان مفترض أن يكون كأس العرب فرصة ليرى بعض اللاعبين الاخرين، خاصة ان الصورة كانت غير جيدة التي ظهرنا بها بعد الاعتماد على لاعبين صغار”.