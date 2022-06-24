سفير خادم الحرمين لدى تونس يشارك في أعمال منتدى تونس للاستثمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن على الصقر بدعوة من وزارة الخارجية التونسية في أعمال “منتدى تونس للاستثمار” الذي بدأ اليوم بحضور عدد من أعضاء الحكومة التونسية وشخصيات دولية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

وأكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى على مساعي تونس لتوفير مناخ استثماري مشجع لجذب الاستثمار الخارجي من خلال سن تشريعات جديدة وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، مستعرضة التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.

ويهدف المنتدى الذي ينعقد على مدى يومين تحت شعار “تونس الإصلاحات والقيم التنافسية” إلى تسليط الضوء على آخر التطورات في مناخ الأعمال وتقديم الأنشطة ذات الأولوية التي تجعل تونس قاعدة مجددة ومستدامة للشركات الدولية من خلال شهادات وتجارب.