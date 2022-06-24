شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 131 ألف م3 مخلفات و281 مركبة تالفة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة الأحساء، 131083م3 مخلّفات إنشائية، وعالجت 982م2 كتابات مشوهة على الحوائط، وأوضاع 1033 حاوية نظافة، إضافةً إلى رفع 281 مركبة تالفة ومهملة، وإعادة طلاء 54245 مترًا طوليًا من الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة وتحسين أوضاع 354 حاجزًا خرسانيًا، ومعالجة 23635م2 من حُفر الشوارع، وإصلاح وصيانة 1757 أعمدة وفوانيس الإنارة، إصلاح 11332 مترًا طوليًا من أرصفة الطرقات، وذلك خلال 90 يومًا.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل: إن هذه الجهود تأتي تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برنامج «جودة الحياة»، والإسهام في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

يُذكر أن أمانة الأحساء أطلقت مبادرة «صور وأرسل»؛ لتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري؛ للارتقاء بجودة الحياة ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.