شكرا لقرائتكم خبر عن 700 أضحية يوميا.. طاقة مسالخ «ملكية الجبيل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت إدارة خدمات الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل، التجهيزات الأساسية لاستقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ، من خلال تهيئة منطقة الحظائر والمسالخ في مدينة الجبيل الصناعية، وتخصيص مسارات للدخول والخروج، وتوفير الحواجز اللازمة لتنظيم الحركة المرورية، وتركيب اللوحات الإرشادية.

وقال مدير الإدارة فالح الهاجري: اعتمدت الهيئة مسلخين، وهما الواقعان في منطقة الحظائر، والمسالخ بمدينة الجبيل الصناعية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية ما يقارب 700 أضحية في اليوم، مشيرًا إلى التأكد من توافر جميع مستلزمات تقديم الخدمة.

وبيّن أن الموقع الإلكتروني المخصص «أضحية»، يمَكِّن المستفيدين من حجز مواعيد تسليم واستلام الأضاحي، تسهيلًا لهم، وذلك ابتداء من التاسعة صباح يوم الثلاثاء 1443/11/29هـ، حسب تقويم أم القرى، وسيتم الحجز حسب الطاقة الاستيعابية لكل مسلخ من هذه المسالخ حتى يوم الخميس الموافق 1443/12/01هـ.