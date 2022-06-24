شكرا لقرائتكم خبر عن 50 % إنجازا في تطوير «محور طريق الملك عبدالله» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت وكالة المشاريع بأمانة محافظة الأحساء، 50 % من مشروع تحسين وتطوير محور طريق الملك عبدالله، الواقع شمال مدينة المبرز، الذي يتضمن تنفيذ أعمال السفلتة، وإنشاء الأرصفة، ومضامير المشاة، ومسارات الدراجات الهوائية، والمسطحات الخضراء، والتشجير، والإنارة.

وأوضح وكيل الأمانة للمشاريع م. هشام العوفي أن المشروع يستهدف تعزيز معايير أنسنة المدن في الطريق، مؤكدا أن المشروع يشمل تطوير ميدان «البانوش»، ونقل مجسم السفينة لموقع آخر، وإلغاء ميدان تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق حسان بن ثابت القادم من حي الراشدية، واستمرارية الحركة المرورية شمالا مع وجود حارات التفاف قبل التقاطع، وتطوير وتوسعة ميدان تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة المنورة، وأن طول المشروع يقدر بـ 3 كيلو مترات، و4 مسارات لكل اتجاه.

ويسهم مشروع الطريق الدائري الداخلي لمدينة المبرز في انسيابية الحركة المرورية من شمال الأحساء إلى جنوبها والعكس، ويعتبر بديلا عن الطرق المحورية القائمة، ويبلغ طوله بعد التطوير 9 كيلو مترات طولية تقريبا، وعرضه 40 مترا.

فيما تعد شبكة الطرق الجديدة، خاصة الطريق الدائري الداخلي بالمبرز أحد العوامل المهمة في تنمية وتطوير المناطق غير المطورة خارج المدينة، بما يسهم في تخفيف الضغط المروري على وسط المدينة القديمة.

ويستهدف المشروع تعزيز النواحي السياحية بخدمة وسط المدينة الأثري، ومن بينها قصر صاهود، وربط محاور النقل الرئيسية للأحساء بعضها ببعض، وتفعيل ربط طريق الملك عبدالله الدائري «الضلع الشرقي».