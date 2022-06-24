شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال استعدادات 2082 مدرسة لاختبارات 500 ألف طالب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، استعداداتها للاختبارات النهائية الحضورية، للفصل الدراسي الثالث، التي تنطلق بعد غدٍ الأحد.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن مؤشرات الاستعداد لنحو 2082 مدرسة حكومية وأهلية جاءت متوافقة تمامًا مع خطط الاستعداد إداريًا وفنيًا وزمنيًا، وإن كل المدارس جهزت وهيأت مقار الاختبارات، وغرف التحكم «الكنترول»، وأعدت جداول الاختبارات وما يتصل بها، لـ 500 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم العام.

وأضاف أن إدارة التوجيه والإرشاد عقدت 4 برامج على مستوى المنطقة الشرقية، استهدفت بها جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور تتضمن قلق الاختبارات وكيفية التعامل معها، وتفعيل الهاتف الإرشادي يوميًا.

وأكد أن إدارة التعليم ستبدأ تنفيذ خطة عمل إشرافية بقيادة مدير التعليم وكل المساعدين و18 مدير إدارة، و14 مدير مكتب تعليم، و12 رئيس قسم.