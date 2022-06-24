شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تنفيذية لـ«الأمر بالمعروف» في منفذ البطحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، موقع مشاركة الفرع في منفذ البطحاء الحدودي؛ لمتابعة سير عمل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1443 هـ.

وبين أن الفرع قد استعد بخطة تنفيذية، روعي فيها استثمار مستجدات التقنية الحديثة لإيصال الرسائل التوعوية بأفضل الوسائل التقنية المتطورة في توعية الحجاج وتوجيههم، وشملت الخطة جوانب ميدانية وتوعوية متعددة.

واجتمع بأعضاء الهيئة المكلفين في منفذ البطحاء، واستعرض خلال الاجتماع الخطة التنفيذية المشتملة على العمل مدار 24 ساعة، وحث المشاركين على الإخلاص والتفاني في عملهم والتقيد بالأنظمة والتعليمات ‏وبذل المزيد من الجهد في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الشيخ الثبيتي أن هذه المشاركة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس اللجنة العليا للحج الشيخ د. عبدالرحمن السند، في ظل دعم ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.