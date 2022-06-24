شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن طلال: انضمام شركات الطيران لمطار الأحساء يعزز السياحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، إلى شرح عن طيران الخليج، والخدمات التي يتم تقديمها، وعن رغبة الشركة في تفعيل رحلاتها في مطار الأحساء، والوجهات الممكن جدولتها، وعزمها على توقيع اتفاقيات مع جهات سياحية بالمحافظة.

وأكد سموه، خلال استقباله مدير طيران الخليج في المملكة أسامة المازني، بمكتب سموه بمقر المحافظة، أمس، أن انضمام شركات الطيران لمطار الأحساء يسهم في تعزيز السياحة وتنمية الاقتصاد، وإتاحة الفرصة لأهالي المحافظة للسفر من مطار الأحساء.

من ناحيته، قدم المازني شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته الحكيمة والتي ستكون دافعا كبيرا للعمل بشكل فعال ومتطور.