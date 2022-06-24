شكرا لقرائتكم خبر عن 30 طالبا مشاركا في تنظيف شاطئ «بحيرة البط» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أكثر من 30 طالبًا وطالبة في فعالية تنظيف شاطئ بحيرة البط بكورنيش الخبر، التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية ممثلة في «سايتك»، ومدارس الفيصلية الإسلامية «المرحلة الابتدائية».

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري: إن هذه الحملة تأتي لتحفيز الطلاب على المشاركة بالأنشطة الرامية إلى حل المشكلات التي تؤثر على البيئية، وتعزيز انتمائهم البيئي، وتوضيح قيمة المحافظة على البيئة، من أجل خلق جيل واٍع همه المحافظة على البيئة واستدامتها من خلال الممارسات الإيجابية التي اكتسبوها.

فيما بيَّن مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف م. وليد الشويرد أن الفعالية بدأت بمشاهدة فيلم وثائقي في القبة العلمية IMAX عن عالم المحيطات، ثم تجول الطلاب والطالبات في قاعات العرض الرئيسية، التي تتناول مختلف العلوم والتقنية، وتضم أكثر من 350 معروضة علمية، لتعريف الطلاب والطالبات بمبادئ العلوم وتطبيقها وشرحها وتبسيطها من خلال عرضها بأسلوب تفاعلي شيق يعتمد على التعليم بالترفيه والتجربة والمشاهدة، من أجل توسيع آفاقهم العلمية وتشجيعهم على الاهتمام بمجالات العلوم والتقنية، ليصبحوا قادرين على مواكبة المستجدات العلمية ومؤهلين للرقي بأنفسهم ووطنهم إلى مستويات متميزة.

يُذكر أن الفعالية كانت بتنظيم الفرع وإشراف مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف وإدارة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بفرع الشرقية.