شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 1200 م2 «حفر» وطلاء 10 آلاف م.ط أرصفة بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية محافظة الخفجي طلاء الخطوط الأرضية بطرق وشوارع المحافظة، ومنها طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق الملك سعود بن عبدالعزيز، وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، بإجمالي 8 آلاف متر مربع.

وأشار رئيس البلدية م. محمد الحميداني إلى أن البلدية أنجزت خلال الأسبوعين الماضيين، العديد من الأعمال، التي شملت طلاء المطبات الصناعية وممرات المشاة بالمحافظة بطول 250 مترًا طوليًا، بالإضافة إلى صيانة وطلاء الأرصفة بالطرق العامة بطول 10 آلاف متر طولي، وصيانة وطلاء الأسياج الحديدية بالجزر الوسطية بطول ألف متر طولي، وصيانة واستبدال المتهالك للأنترلوك بالساحات والحدائق بالمحافظة، بمساحة ألف متر مربع، وصيانة الملاعب بالساحات بالمحافظة، بالإضافة إلى معالجة الحفر الموجودة بشوارع المحافظة بمساحة 1200 متر مربع.