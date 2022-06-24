شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مليون ريال لتمديد عقد «مسام» باليمن عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية لمدة سنة، وذلك بمبلغ 33 مليونا و292 ألف دولار أمريكي ما يعادل 124 مليونا و845 ألف ريال سعودي.

وينفذ المشروع كوادر سعودية وخبرات عالمية من خلال فرق يمنية دربت لإزالة الألغام بجميع أشكالها وصورها التي زرعتها الميليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية بهدف تطهير الأراضي اليمنية من مخاطر الألغام من خلال التركيز على التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام، كما ينفذ أنشطة التدريب وبناء القدرات اليمنية في مجال نزع الألغام.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله الربيعة إن تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ يأتي إحساسا من المركز بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقه تجاه الأشقاء في اليمن، نظرا لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي قامت الميليشيات الحوثية بصناعتها وزراعتها بطريقة عشوائية غير مسبوقة وبأشكال وتمويهات مختلفة في أماكن تستهدف المدنيين العزل، وتسببت في إصابات مستديمة وإعاقات مزمنة وخسائر بشرية عديدة استهدفت النساء والأطفال وكبار السن وغير ذلك من أعمال مهددة للأمن والحياة، موضحا أن المشروع تمكن حتى الآن من انتزاع 346.570 من الألغام والقذائف المتنوعة.

ورفع د. الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من جهود إنسانية وإغاثية كبيرة في عدد من دول العالم وفي اليمن الشقيق على وجه الخصوص.