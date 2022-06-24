شكرا لقرائتكم خبر عن نافذة إلكترونية لرصد طقس المشاعر على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد أمس، النافذة الإلكترونية لطقس المشاعر المقدسة ضمن البرامج التشغيلية لأعمال المركز استعداداً لحج هذا العام، وتتضمن نافذة طقس المشاعر معلومات الرصد اليومية، وعلى مدار الساعة على المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

أوضح مدير عام إدارة توقعات الطقس والمناخ بالمركز حمزة كومي، أن النافذة تحتوي تقريرًا عاماً للطقس في موسم الحج، وعدداً من الخدمات والمعلومات، التي تخدم المستفيدين والعاملين على خدمة حجاج بيت الله الحرام، تشمل النافذة المشاعر المقدسة منى، عرفات ومزدلفة، إضافةً لمدن العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، وجدة.

وتتيح النافذة للمستفيدين معرفة توقعات الطقس خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة، شاملة حالة الطقس، درجتي الحرارة العظمى والدنيا، اتجاه الرياح وسرعتها، أعلى وأقل نسبة رطوبة، والظواهر الجوية، فيما يحتوي لوحة توضح درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية لمدة 5 أيام.