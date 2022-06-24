شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 50 طن تمور هدية المملكة لبنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية بنجلاديش المتضمنة 50 طنًا من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان للوكيل المساعد من إدارة الكوارث والإغاثة منير الزمان، بحضور مدير دائرة غرب آسيا بوزارة الخارجية إقبال حسين، ونائب وكيل وزارة الداخلية طرفدار محمود الرحمن، ونائب وكيل وزارة الشؤون الدينية السيد محمد سمناوات حسين، وفريق من المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في بنجلاديش.

وشكر الوكيل المساعد من إدارة الكوارث والإغاثة السيد منير الزمان المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه الدائم، مثمنًا وقوفه غير المستغرب بجانب أشقائهم في جمهورية بنجلاديش.

يأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.